A San Marino oltre un milione di turisti nell’estate 2026

Questa mattina a San Marino presso la “Sala Conferenze Mauro Maiani” della Segreteria di Stato per il Turismo, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei risultati della stagione estiva 2026 (giugno – settembre). Dati positivi che consolidano i risultati degli ultimi anni confermandone il trend, illustrati dal Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, dalla Dirigente dell’Ufficio del Turismo Nicoletta Corbelli e dal Direttore Dipartimento Turismo Filippo Francini.

I dati presentati sono forniti dall’Ufficio Statistica per quanto riguarda l’afflusso turistico e dal sistema di registrazione degli alloggiati per quanto riguarda arrivi e permanenze nelle strutture alberghiere. Dalla prossima conferenza di fine anno si procederà analizzando i dati del sistema a telecamere ParkIT maggiormente digitalizzato e verranno sommati i dati dei turisti che raggiungono San Marino attraverso la linea bus Rimini-San Marino (mai calcolati in precedenza).

Nei 4 mesi estivi hanno raggiunto San Marino 1.077.213 turisti, un trend decisamente in linea con quello delle stagioni precedenti che ci porta verso la conferma del superamento dei 2 milioni di turisti (-1.52% rispetto allo stesso periodo del 2025).

Al dato di cui sopra sono da aggiungere i 349.241 turisti che hanno raggiunto San Marino con il bus di linea. Incide lo stato di salute dell’aeroporto di Rimini e la propensione dei turisti a scegliere i mezzi pubblici in questo periodo di crisi del carburante.

La funivia fa registrare un dato particolarmente negativo perdendo quasi il 15% dei passeggeri. Pesano l’aumento dei biglietti e l’indisponibilità per lunghi periodi del parcheggio della Baldasserona chiuso per lavori.