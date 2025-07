A San Marino il caldo estremo riconosciuto come rischio professionale

Il caldo estremo riconosciuto come un fattore di rischio professionale che richiede interventi mirati e specifici. La Repubblica di San Marino compie un passo decisivo nella tutela della salute dei lavoratori con l’entrata in vigore del Regolamento n.7/2025, una normativa pionieristica che affronta in modo strutturato i rischi legati al microclima e alle ondate di calore estreme, tanto più attuale in un mondo dove il clima cambia rapidamente.

Il regolamento si applica trasversalmente a ogni settore, pubblico e privato, superando l’idea che solo chi lavora all’aperto sia esposto a temperature critiche. Anche uffici, officine e spazi industriali rientrano nell’ambito della nuova norma, che impone ai datori di lavoro l’adozione di misure precise: orari rimodulati nelle ore più fresche, pause obbligatorie, disponibilità di acqua e zone d’ombra, dispositivi di protezione individuale, formazione sui sintomi da stress termico.

Una scadenza cruciale è fissata al 31 marzo 2026: entro quella data, tutte le imprese dovranno aggiornare i propri Documenti di valutazione dei rischi e i Piani operativi di sicurezza, includendo esplicitamente il rischio da calore. È il segno di un cambiamento culturale profondo, che equipara il microclima ad altri fattori di rischio già normati.