San Marino, si perdono nel bosco dopo il Rally Legend: soccorsi due ragazzi

Sabato sera verso le 21.30 i funzionari della squadra Antincendio della Polizia Civile, sono intervenuti nella zona boschiva di Monte Seghizzo nel castello di Fiorentino, per una ricerca di due persone disperse. Il personale era stato attivato, dalla Centrale Operativa Interforze, tramite una segnalazione ricevuta di “Ricerca Persona”, inoltrata telefonicamente da uno dei due ragazzi dispersi. I due ragazzi, F.G. e L.P. di anni venti e residenti a Pesaro Urbino, giungevano a San Marino nel sabato pomeriggio per guardare una prova del Rally Legend. La coppia di ragazzi, nel ritornare alla propria autovettura parcheggiata al campo sportivo di Fiorentino, si è persa in un’area boschiva lungo il sentiero turistico identificato con il n°6, più precisamente lungo il tratto campestre che dal del Ponte di Fiorentino arriva sino in via di Monte Seghizzo.

I due dispersi per agevolare i soccorsi, riuscivano ad inviare con il telefono cellulare le coordinate della loro posizione, tramite WhatsApp, inoltre comunicavano che, F.G. riportava una lesione ad una caviglia e che non era più in grado nemmeno di stare in piedi. Le operazioni di salvataggio messe in atto dalla sezione Antincendio, duravano circa un’ora, concludendosi con il ritrovamento ed il salvataggio dei due ragazzi dispersi. Il Comandante del Corpo della Polizia Civile, rinnova la comunicazione di prestare sempre la massima attenzione ad affrontare le escursioni, avendo sempre molta prudenza e di non sottovalutare mai il pericolo, specialmente se inesperti.