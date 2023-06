San Marino, “la nonna ha bisogno di cure”: lascia il posto fisso e crea una app di assistenza domiciliare

Lascia il lavoro a San Marino e crea un’app in Sardegna. vive a Porto Torres. Trovare un buon lavoro in Sardegna non è sempre semplice. Era il 2020 quando il perito chimico Damiano Spiga si vede costretto al trasferimento, non riuscendo a trovare un posto fisso nella sua amata isola. Sul Titano viene assunto da un’azienda che produce integratori alimentari: tutto bene, salvo che gli manca la sua famiglia, in particolar modo la nonna che sta poco bene e avrebbe bisogno di cure domiciliari.

Una questione complessa a Porto Torres. Da qui l’idea. Nel 2021, con due amici crea Easycura, un’applicazione che permette di prenotare l’assistenza domiciliare con un clic. Dopo un mese si trova di fronte a un bivio: arroccarsi nelle certezze o lanciarsi in una nuova avventura. Decide di tornare a casa. Ora il progetto è decollato mietendo discreti risultati e Damiano invita tutti a credere nei propri sogni, senza lasciarsi affossare dai timori. Quanto a lui, ha ancora molte idee da mettere in campo.