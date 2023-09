San Marino, inaugurata la mostra che racconta simboli e luoghi dei Capitani Reggenti

1 di 8

Inaugurata ieri a Palazzo Pubblico la Mostra “Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti. Simboli e luoghi identitari dei Capi di Stato della Repubblica di San Marino” del fotografo Paolo Crocenzi. Il taglio del nastro è avvenuto nell’Atrio gremito di invitati, alla presenza dei Capitani Reggenti in carica Alessandro Scarano e Adele Tonnini, del Segretario di Stato per la Cultura Andrea Belluzzi, di numerosi Consiglieri e non, già Capitani Reggenti, e di varie Autorità. “La mostra – si legge in una nota del Dipartimento affari istituzionali di San Marino – rende omaggio agli emblemi, ai riti, alle formule che connotano questo Organo e lo rendono unico. La forza delle immagini realizzate dal fotografo sammarinese Paolo Crocenzi sanno fedelmente condurre attraverso questi riti e coglierne l’attimo”. Il progetto, fortemente voluto dai Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini in continuità con i già Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, nasce per la volontà di valorizzare i simboli identitari e i luoghi della Reggenza e segue di qualche mese il rifacimento del sito web della Reggenza e l’apertura dei canali social dedicati all’Istituto Reggenziale.

In quell’occasione il Fotografo Crocenzi ha messo a disposizione la sua arte per la realizzazione degli scatti a corredo di questi nuovi canali di comunicazione istituzionale. “Le immagini realizzate erano troppo belle ed espressive per non essere oggetto di una esposizione proprio in questo Palazzo da dove hanno avuto genesi”. La Reggenza – nell’intervento di saluto di inaugurazione di ieri – ha sottolineato come ora “tutti i Sammarinesi ed ogni visitatore che arriverà nel nostro Paese potrà, attraverso queste fotografie, scoprire qualcosa di più della nostra identità statuale, della nostra storia, della nostra cultura e delle nostre peculiarità. La Mostra vuol essere anche un modo per tributare all’artista l’omaggio e la visibilità che merita non solo per la sua professionalità ma anche per la disponibilità e l’impegno profusi nella realizzazione di questo progetto”.

Le opere di Paolo Crocenzi, fotografo sammarinese, sono esposte in diverse sedi istituzionali, anche fuori dalla Repubblica, e pubblicate in varie opere editoriali su San Marino.

Nel 2014 ha tenuto la sua prima personale “(Fra)me , visive memorie di viaggio“, mentre è del 2016 la sua seconda esposizione “Anime urbane” tenutasi presso la Pinacoteca di Stato della Repubblica di San Marino. Nel 2022 le sue fotografie sull’accoglienza dei profughi ucraini a San Marino sono pubblicate nel volume “Una comunità Accogliente”, progetto editoriale promosso dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, sotto l’Alto Patrocinio dei Capitani Reggenti. Le stesse fotografie sono parte della Mostra Fotografica “Battiti d’ali. Attraverso lo sguardo dei minori ucraini accolti a San Marino”, evento espositivo anch’esso promosso dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.

La Mostra è a cura della dell’Ufficio Segreteria Istituzionale – e in particolare di Valentina Garavini, Esperta in Comunicazione dell’Ufficio medesimo – in collaborazione con la Direzione del Cerimoniale Diplomatico.