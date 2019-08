San Marino Comics dal 23 al 25 agosto sul Titano

SAN MARINO. L’associazione San Marino Comics presenta la 6ª edizione di “San Marino comics”, festival del fumetto e della cultura pop si svolgerà il 23-24-25 agosto 2019 nel centro storico della Repubblica.

Il manifesto di questa edizione del Festival porta la firma del fumettista e illustratore Igor Chimisso (Disney – Star Wars - Pirati dei Caraibi) che presenta un’inedita Prima Torre (Guaita) in versione “astronave”.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà in piazza della Libertà dove verrà allestito un palco con ledwall e copertura. Nel centro storico verranno allestite aree a tema dedicate alla mostra mercato, un “Family village” (mattoncini Lego e laboratorio di Gundam), giochi da tavolo (palazzo Graziani e ridotto del Teatro Titano), “Fantasy e Harry Potter” e un’intera area dedicata ai videogiochi del mondo Nintendo con i Pokémon, la Nintendo Switch e il progetto Nintendo Labo.

Non mancheranno aree dedicate alle conferenze e workshop con autori, disegnatori e sceneggiatori: Paolo Mottura, Igor Chimisso, Riccardo Nunziati, Francesco Barbieri Alessandro Giampaoletti, Edimberto “Edym” Messina.



Alla nuova “My artist alley” nel Giardino dei Liburni si potranno conoscere le stelle emergenti del disegno e del fumetto. Tutti gli autori si alterneranno in divertenti conferenze interattive sul palco di Piazza della Libertà.

Come per le passate edizioni le vie del centro storico ospiteranno concerti di cartoon cover band, sketch, karaoke, scuola di fumetto, spettacoli, tornei di videogames, sfilate e raduno cosplay e area steampunk a cura de “L’Estetica dell’effimero”.

Oltre a questi, ci saranno le seguenti aree tematiche: Principesse Disney, Pirati dei Caraibi, Trono di Spade, Star Wars, Ghostbusters, Zombie, Star Trek, Terra di Mezzo, Giochi di Ruolo dal Vivo, Harry Potter, Giochi di legno, Laboratorio dei Druidi, Street Art, Ludoteca Pologioco. Ritorna anche l’area a tema Softair: un vero e proprio evento nell’evento dove ci si potrà avvicinare a questo sport.

Ancora spettacolo e divertimento con “Tana delle Tigri Italian Cosplayers” che allestiranno un vero ring da wrestling nell’area ex-pattinaggio dove si alterneranno incontri svolti dai figuranti in costume a tema Uomo Tigre con veri lottatori professionisti.

Il pubblico potrà rivivere la storia delle sigle con il concerto “Cartoon cover arena.

La Woodstock delle sigle Tv”. Si tratta di un collettivo di circa 50 musicisti che suonano all’unisono le canzone delle sigle più belle di tutti i tempi alternandosi sul palco con storici interpreti originali quail: Guiomar Serina, Elisabetta Viviani, Claudio Maioli, Douglas Meakin e il doppiatore Pietro Ubaldi.

www.sanmarinocomics.com