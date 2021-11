San Marino, a fine mese vaccino nasale contro l’influenza in vendita per i bambini italiani

«I bimbi del Titano? La pandemia fomenta disagi psicologici, ma va anche peggio con il virus sinciziale». A segnalarlo la primaria di Pediatria a San Marino, la dottoressa Laura Viola. Che al contempo annuncia un’importante novità: «Da fine mese saranno messi in vendita per i giovani italiani i vaccini antinfluenzali nasali».

Intanto ci tiene a precisare che quando si parla dei più piccoli «non c’è nulla di allarmante sul fronte della lotta al Covid». Al momento «sono 37 i bambini positivi – spiega -. E in prevalenza si tratta di alunni delle elementari».

Le medie? «L’unica classe tamponata è risultata negativa».

A preoccupare, osserva, è piuttosto un altro virus, ovvero quello respiratorio sinciziale (Vrs) salito agli onori della cronaca per aver colpito la figlia di Chiara Ferragni e Fedez. «Tra i nodi resta il fatto che i sintomi sono uguali a quelli del coronavirus. I ricoveri attuali dunque sono tutti per il Vrs, nel dettaglio abbiamo registrato 30 casi dall’inizio del picco con 12 ricoverati e un bimbo trasferito fuori confine in quanto necessitava dell’ossigeno ad alti flussi».

Tramite un macchinario, puntualizza la dottoressa, che «si cercherà di acquistare grazie alla raccolta fondi collegata con Il Natale delle meraviglie».

Tornando invece al Covid, i sintomi dei positivi «sono blandi, con tosse e mal di testa», fa presente, evidenziando i meriti della campagna vaccinale. «In breve tempo siamo riusciti a vaccinare una percentuale così alta di cittadini, che gli ospedalizzati sono pochissimi».

E mettendo sotto la lente le scuole nota che «sono stati attivati protocolli efficaci, fermo restando che le dimensioni delle aule a differenza di quelle italiane consentono il distanziamento senza dover ricorrere alla mascherina obbligatoria».

Spazio ai numeri

«Dall’inizio dell’emergenza sanitaria fino a settembre – rileva – abbiamo tamponato 8mila bambini con 649 positivi e 2 ricoverati». E ricorda: «L’anno scorso abbiamo fatto i conti con 70 positività, ora invece siamo a quota 37 su una popolazione di 4mila bambini».

Il fiore all’occhiello? «Consentire agli allievi diversamente abili di continuare a frequentare le lezioni dopo aver esibito un tampone negativo, come nel caso delle elementari di Domagnano, con 3 classi positive».

Più eclatanti al contrario gli strascichi della pandemia sull’animo dei ragazzi, con «boom di anoressia, consumo di alcolici ed episodi di autolesionismo». Per questo, insiste la primaria, «bisogna consentire una vita normale, laddove l’andamento pandemico lo permetta».

Intanto sul versante vaccinazioni antinfluenzali si riscontra un’ottima adesione. Superate già le 330 adesioni dello scorso anno». Uno step importante per il bambino cronico o con deficit immunitari.

La novità? «Il vaccino spray somministrato per via nasale». Acquistato l’anno passato in Lombardia ora è disponibile solo lì, in Veneto, nel Lazio e appunto a San Marino. «Si somministra a chi ha dai due ai 18 anni – chiarisce Viola – e da fine novembre, alla chiusura della nostra campagna, apriremo a pagamento agli italiani. Con una precisazione d’obbligo: il nasale è attenuato e dunque non adatto ha chi ha parenti fragili. In Italia la vaccinazione è gratuita solo per cittadini da 6 mesi ai 6 anni e anche per gli over 65 e i cronici, invece da noi è gratuita per tutti».