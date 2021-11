San Marino, 70 nuovi volontari per la Protezione civile

Sono stati più di 70 i partecipanti alla seconda sessione del corso base per volontari della Protezione civile che si è conclusa ieri. Le competenze che hanno acquisito permetto di definirli “volontari operativi” e quindi potenzialmente attivabili in scenari emergenziali. Questi nuovi volontari si aggiungono a quelli precedentemente formati nella sessione di fine settembre. Ma non saranno gli ultimi. La formazione di tutti gli iscritti a seguito al bando di arruolamento recentemente scaduto, vedrà la sua conclusione con la terza e ultima edizione del corso in programma il prossimo dicembre. In totale saranno così oltre 180 i nuovi volontari di Protezione civile tra volontari dei gruppi di Castello e associazioni di volontariato.

Il servizio di Protezione civile esprime ancora una volta grande soddisfazione per la forte sensibilità e solidarietà che i cittadini sammarinesi hanno voluto dimostrare. Ma vuole ringraziare pubblicamente anche l’Agenzia per la sicurezza sociale e la Protezione civile della Regione Emilia Romagna, il Coordinamento delle associazioni di volontariato di Protezione civile della Provincia di Rimini e la sezione Antincendio della Polizia civile di San Marino, che stanno preziosamente collaborando, con professionalità e passione, al percorso formativo del volontario sammarinese.