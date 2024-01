Si masturba davanti alla scuola elementare, le maestre lo scoprono e aggredisce i Carabinieri: 50enne ai domiciliari a San Giovanni in Marignano

Si abbassa i pantaloni, spalanca lo sportello dell’auto e si masturba in auto davanti alle vetrate della scuola elementare di San Giovanni in Marignano mentre si eccita guardando un film porno. Scoperto dalle maestre, aggredisce i Carabinieri intervenuti: italiano 50enne arrestato per atti osceni in luogo pubblico, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’episodio è andato in scena sabato scorso con una appendice il lunedì successivo. Ottenuti gli arresti domiciliari, infatti, il maniaco 48 ore più tardi quando i carabinieri della Tenenza di Cattolica erano tornati a prenderlo per accompagnarlo davanti al Gip per l’udienza di convalida, è salito sul tetto della propria abitazione urlando che le maestre si erano inventate tutto e che non aveva fatto niente di male. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per riportarlo a più miti consigli. Il suo legale, l’avvocato Luigi Renni, ha chiesto i termini a difesa e il giudice al termine dell’udienza lo ha rimandato agli arresti domiciliari.