San Giovanni in Marignano, via libera ai fondi regionali: al via i cantieri per la nuova rotatoria sulla SP58

Arrivano risorse importanti per la sicurezza e la viabilità del territorio marignanese. La giunta della Regione Emilia-Romagna ha infatti approvato la delibera che assegna i fondi per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), sbloccando un investimento complessivo da oltre 1,1 milioni di euro per due opere strategiche sulla rete stradale provinciale.

Il progetto principale prevede la realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio tra la SP58 e via Cassandro, un punto nero del traffico locale tristemente noto per i frequenti incidenti dovuti all’alta velocità. Per questa opera sono stati stanziati 740mila euro. Il secondo intervento riguarda invece l’installazione di nuovi impianti di illuminazione sulle rotatorie lungo la SP17 “Saludecese Variante”, per un costo di 400mila euro, pensati per aumentare la visibilità nelle ore notturne.

I cantieri partiranno a breve: entro l’anno si lavorerà sulle luci della SP17, mentre nel 2027 prenderà il via il cantiere della rotatoria sulla SP58. Soddisfatti la sindaca Michela Bertuccioli e l’assessore ai lavori pubblici Leonardo Mariani, che hanno sottolineato il valore della sinergia tra Comune, Provincia di Rimini e Regione per dare risposte concrete alle esigenze dei residenti e degli automobilisti.