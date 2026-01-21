San Giovanni in Marignano, vertenza Aeffe, la Regione: “Confermati i licenziamenti, pronti a supportare i lavoratori con percorsi di rioccupazione”

“In mattinata al Mimit abbiamo dovuto purtroppo registrare l’impossibilità di fare un passo avanti nella vertenza Aeffe. La Regione Emilia-Romagna sarà vicina e supporterà con tutti gli strumenti a propria disposizione le persone che in questo momento soffrono la perdita del posto di lavoro, per favorire percorsi mirati di formazione e rioccupazione”.

L’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, commenta così l’esito del tavolo convocato oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un tavolo a cui hanno partecipato, oltre all’assessore, la proprietà dell’azienda, i sindacati dei lavoratori e i tecnici del ministero per fare il punto sulla situazione del gruppo Aeffe, che nei giorni scorsi ha inviato 120 lettere di licenziamento.

“Nei giorni scorsi avevamo lavorato di concerto con Mimit e ministero del Lavoro per mettere a disposizione di azienda e sindacati l’inedita possibilità di rivedere la procedura di licenziamento- aggiunge Paglia- per arrivare a una soluzione che rendesse meno duro l’impatto per le lavoratrici e i lavoratori. Non è stato sufficiente e quindi siamo costretti a confrontarci con la realtà di un intollerabile numero di lettere di licenziamento: per questo, nelle prossime ore convocheremo un tavolo con le istituzioni locali e i sindacati per un confronto”.