San Giovanni in Marignano. Sicurezza, verde e marketing: approvata la variazione di bilancio

Il consiglio comunale del 3 novembre ha approvato una variazione di bilancio di 250.000 euro, destinando nuove risorse a settori strategici per la comunità. “Con questa variazione confermiamo l’impegno su temi centrali della nostra azione amministrativa – commenta l’assessora al bilancio Francesca Pieraccini – dalla sicurezza al decoro, fino allo sviluppo di San Giovanni in Marignano”.

La variazione si basa principalmente sull’aumento degli oneri di urbanizzazione, che passano da 400.000 a 480.000 euro, confermando la dinamicità del territorio e il rinnovato interesse a investire nel Comune. Si aggiungono 50.000 euro dal recupero dell’evasione IMU, frutto del lavoro dell’ufficio tributi e dell’attività di controllo della polizia locale, oltre ai canoni derivanti dalla locazione di spazi comunali, tra cui la Casa della Cultura, sempre più richiesta da privati e associazioni.

“Queste entrate ci permettono di investire risorse aggiuntive nella promozione e nel marketing territoriale – prosegue Pieraccini – dal progetto La Valle delle Vacanze all’Antica Fiera di Santa Lucia e agli eventi natalizi, momenti importanti di valorizzazione delle nostre radici e di attrattività per il borgo”.

Quarantamila euro sono destinati alla manutenzione del verde urbano, cui si aggiungono 50.000 euro per la progettazione della riqualificazione del Parco dei Tigli, proseguendo il percorso avviato con il restyling dell’area mercatale nel centro storico.

In tema di sostenibilità ambientale, la variazione finanzia anche il progetto di efficientamento energetico della scuola elementare, per ridurre consumi e costi di gestione migliorando il comfort degli ambienti scolastici.

Per la sicurezza stradale vengono stanziati 20.000 euro per l’acquisto di telelaser, 29.000 euro per le manutenzioni ordinarie e 10.000 euro per gli interventi annuali di ristrutturazione della Residenza Anziani.

“Viene inoltre incrementato il capitolo dedicato al sostegno alle persone con disabilità, in particolare per il servizio degli educatori, con uno stanziamento totale di 332.500 euro – conclude l’assessora – un dato che testimonia la costante attenzione dell’amministrazione verso le persone più fragili, pilastro irrinunciabile della nostra azione”.