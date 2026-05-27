San Giovanni in Marignano, riapre l’ufficio postale con nuovi servizi

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO. Ha riaperto oggi l’ufficio postale di San Giovanni in Marignano dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis.

Gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di San Giovanni in Marignano, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie a Polis, hanno permesso di avere un ufficio rinnovato con la sala che accoglie i clienti dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti, ambienti migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico; sono stati inoltre realizzati sportelli ribassati per richiedere in comodità i servizi della pubblica amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi.

Presso l’ufficio sono disponibili i nuovi servizi della Pubblica Amministrazione: i certificati anagrafici oltre ai servizi INPS come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio. Sono già 28 le richieste che l’ufficio ha accolto e oltre 1030 quelle di tutta la provincia riminese.

L’ufficio di San Giovanni in Marignano da oggi osserverà il consueto orario di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.