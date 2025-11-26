San Giovanni in Marignano, orgoglio per la città: la dottoressa Benelli premiata a Roma

La sindaca Bertuccioli ha incontrato la dottoressa Catia Benelli, professionista dell’Ausl della Romagna e cittadina di San Giovanni in Marignano, tra i protagonisti di un prestigioso riconoscimento nazionale.

La dottoressa Benelli ha presentato e ritirato a Roma il “Premio dedicato ai 25 anni della Legge 328/2000”, conferito nell’ambito del convegno del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS) e della Fondazione Nazionale Assistenti Sociali (FNAS), per celebrare la fondamentale riforma del welfare italiano. Il progetto premiato, di cui la Dottoressa Benelli è stata relatrice a Roma, valorizza l’esperienza dei “Nodi Territoriali di Salute” del comune di Rimini. Si tratta di un modello innovativo che integra servizi sociali, sanitari ed educativi, superando la frammentazione e portando risposte coordinate e multidisciplinari direttamente nei luoghi di vita delle persone, creando un “welfare di prossimità che connette e crea comunità”.

A Benelli è andato il riconoscimento della sindaca “anche per l’importante contributo come risorsa attiva per la comunità di San Giovanni in Marignano all’interno della “Consulta per l’inclusione, i diritti e le pari opportunità”, dove la sua competenza professionale in materia di welfare e inclusione si traduce in un impegno civico tangibile per il miglioramento della qualità della vita della cittadinanza marignanese”.