San Giovanni in Marignano. Nuova rete in fibra ottica per oltre 180 imprese

Il 7 gennaio 2026 partiranno a San Giovanni in Marignano i lavori propedeutici all’attivazione di una nuova rete in fibra ottica a banda ultra-larga, a cura di HERABIT, la digital company del Gruppo Hera. L’infrastruttura sarà a servizio di 180 aziende locali e rappresenta un passo significativo per le imprese del territorio, che potranno beneficiare delle innovazioni tecnologiche previste dal Piano Transizione Industria 5.0, sostenendo il loro sviluppo digitale e rafforzando il business locale.

Con questa iniziativa, il Comune di San Giovanni in Marignano entra a far parte di un progetto strategico di digitalizzazione che coinvolge 57.000 aree produttive nelle province di Emilia-Romagna e Veneto e oltre 15.000 imprese, offrendo alle realtà locali l’opportunità di crescere in competitività, efficienza e innovazione.

La nuova rete FTTH (Fiber To The Home) garantirà alle aziende una connettività stabile e veloce, con velocità fino a 10 Gb, permettendo di aumentare la produttività e migliorare la collaborazione.

Grazie a questo intervento, San Giovanni in Marignano si propone come territorio pronto ad affrontare le nuove sfide dell’Industria 5.0, promuovendo una crescita economica sostenibile, digitale e inclusiva per le imprese locali.

«La maggiore efficienza, la riduzione dei costi e il rafforzamento del business delle aziende passano oggi in modo sempre più decisivo attraverso l’innovazione tecnologica e l’’opportunità che Herabit offre al Comune di San Giovanni in Marignano e alle aziende del territorio va in questa direzione - ha commentato Nicola Gabellini, Vice Sindaco e Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di San Giovanni in Marignano-. L’innovazione e il potenziamento dei servizi messi a disposizione delle attività economiche rappresentano leve strategiche per rafforzare la competitività degli operatori commerciali, favorire l’accesso a nuovi mercati e generare, di conseguenza, nuove opportunità di lavoro».