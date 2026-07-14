San Giovanni in Marignano. La Cdo festeggia 40 anni alla Tenuta Del Monsignore con il “papà” della valvola Charlotte

Quarant’anni di storia, di incontri e di una visione del lavoro intesa come costruzione comune. La Compagnia delle Opere si prepara a festeggiare questo importante traguardo con la “Cdo Summer Edition 2026”, un grande evento organizzato dalle sedi di Romagna e Rimini. L’appuntamento è fissato per mercoledì 15 luglio, alle ore 19, nella suggestiva cornice della Tenuta Del Monsignore a San Giovanni in Marignano.

Al centro della serata ci sarà un dialogo di altissimo livello tra grandi protagonisti del panorama imprenditoriale e sociale nazionale. Tra gli ospiti spicca Cristian Fracassi, ingegnere e CEO di Isinnova, salito alla ribalta mondiale durante la pandemia per aver trasformato, con un’intuizione geniale, le maschere da snorkeling della Decathlon nei respiratori d’emergenza “Charlotte”. Un progetto brevettato e poi regalato a ben 72 Paesi, che ha salvato migliaia di vite e che oggi è persino esposto al MoMA di New York.

Insieme a lui interverrà Enrico Tiozzo Bon, presidente della Federazione Centri di Solidarietà, una rete del terzo settore che unisce oltre 300 realtà tra Italia ed estero, impegnate quotidianamente sul fronte dell’inclusione e del lavoro. A guidare il confronto sarà Emmanuele Forlani, direttore nazionale della Cdo ed ex direttore del Meeting di Rimini, che illustrerà i temi cardine del manifesto per il quarantennale dell’associazione: “Compagnia delle Opere: una presenza originale che genera un’umanità nuova”.

La serata offrirà un momento di profonda riflessione sul valore delle relazioni come risorsa per la crescita umana e professionale. Del resto, come ricordava già nel 1992 il fondatore di Comunione e Liberazione, don Luigi Giussani, nessuna risposta ai bisogni dell’uomo può essere un percorso puramente individuale, ma richiede sempre la forza e il sostegno di una compagnia.