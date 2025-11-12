San Giovanni in Marignano, la biblioteca amplia gli orari di apertura

A partire da lunedì 17 novembre la biblioteca comunale di San Giovanni amplierà gli orari di apertura al pubblico. La crescente richiesta di fruizione degli spazi e dei servizi bibliotecari ha portato l’amministrazione a riorganizzare l’attività, definendo un nuovo orario più ampio e funzionale alle esigenze della cittadinanza.

Il nuovo orario prevede un pomeriggio in più d’apertura, il mercoledì (dalle 14.30 alle 19), è l’ampliamento dell’orario dei due pomeriggi già previsti, il martedì e il giovedì, con chiusura alle 19 anzichè alle 17.

“È per noi motivo di grande soddisfazione essere riusciti ad ampliare il servizio dando una risposta concreta alle famiglie e ai tanti studenti che frequentano la biblioteca - commenta l’assessora alla cultura Federica Cioppi. In questa settimana ripartono le tante attività che questo spazio offre, rendendolo sempre più un punto di riferimento per la comunità e un ambiente di incontro e crescita. Alcune novità le stiamo presentando, altre ne arriveranno presto, perchè la biblioteca dev’essere un luogo dinamico, in dialogo continuo con le persone che la vivono e con chi potrebbe iniziare a frequentarla”.

Il nuovo orario della biblioteca sarà dunque: lunedì dalle 9 alle 13, martedì dalle 14.30 alle 19, mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19, giovedì dalle 9 alle 13, dalle 14.30 alle 19 e dalle 20.30 alle 23, venerdì dalle 9 alle 13.

Grazie al progetto ministeriale BiblioUp in questi ultimi anni è stato possibile realizzare un importante intervento di riorganizzazione e rilancio della biblioteca comunale. Il progetto ha permesso di restituire e valorizzare gli spazi, con l’acquisto di nuovi arredi e una migliore suddivisione degli ambienti in base alle fasce d’età e alle attività. Oggi infatti la biblioteca dispone di una stanza dedicata ai bambini 0-4 anni, una sala per preadolescenti, con libri, fumetti e giochi da tavolo, due sale studio e una terza sala pensata per i più piccoli.

Il progetto ha inoltre favorito l’avvio di nuove proposte che permettono di vivere la biblioteca in modo non convenzionale, trasformandola in un vero polo di aggregazione culturale. Sono stati attivati corsi di teatro, laboratori di podcast e attività esperienziali rivolte a diverse fasce di età.