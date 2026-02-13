San Giovanni in Marignano, “io, il brasiliano-romagnolo”: il viaggio di Pedro nel borgo della bisnonna

Proprio ieri sono partite le celebrazioni per i 50 anni della Consulta degli emiliano romagnoli nel mondo, una tre giorni che prende avvio oggi tra incontri, una mostra dedicata e il documentario “Fili invisibili” che attraverso voci, testimonianze e immagini restituisce il senso profondo dei legami che uniscono l’Emilia-Romagna alle sue comunità nel mondo.
Perché sono tanti quelli che hanno radici, seppur lontane, con la nostra regione e che cercano di mantenere legami o riscoprire parentele lontane. Come ad esempio Pedro Serradela, avvocato brasiliano di 34 anni, è figlio di due mondi. La sua bisnonna, Maria Bernabè, nata a San Giovanni in Marignano, lasciò la Romagna e arrivò in Sud America nel 1897, quando aveva appena 2 anni, a bordo della nave “Sempione” che attraccò nel porto di Santos, nello Stato di San Paolo.