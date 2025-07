San Giovanni in Marignano: incidente, due motociclisti all’ospedale, Sp 17 chiusa al traffico - Gallery

Un altro incidente in una estate molto difficile per le strade della Romana. Teatro di un nuovo sinistro la Strada Provinciale 17 di San Giovanni in Marignano: coinvolte tre auto, una moto e uno scooter. Dai primi riscontri, pare che una moto Yamaha abbia tamponato una Suzuki Ignis ferma sul lato destro, innescando una reazione a catena con gli altri tre mezzi che sopraggiungevano nella stessa direzione. I due motociclisti sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Cesena, fortunatamente non in pericolo di vita a Cesena. Oltre ai sanitari del 118, sul posto anche la Polizia Locale di San Giovanni in Marignano. Al momento la strada è chiusa.