San Giovanni in Marignano, distruggono i giochi al parco con i petardi, il Comune: “Il supporto delle telecamere per trovare chi è stato”

Petardi per distruggere i giochi dei bambini al parco. Il Comune di San Giovanni in Marignano è deciso a trovare i responsabili: “L‘Amministrazione comunale - si legge in una nota - informa la cittadinanza che, a seguito del danneggiamento di un bene pubblico causato dall’uso di petardi, si è fin da subito attivata, in collaborazione con le forze dell’ordine, per procedere nelle sedi opportune nei confronti dei responsabili, grazie anche al supporto delle telecamere presenti nell’area.

Questa decisione non nasce da un intento punitivo fine a sé stesso, ma dal dovere istituzionale di tutelare il patrimonio pubblico, che appartiene a tutti e viene mantenuto con risorse della collettività, ma anche prevenire rischi per l’incolumità delle persone.

Ogni atto di danneggiamento comporta costi economici e sociali che ricadono sull’intera comunità e sottraggono risorse ad altri servizi e interventi di interesse generale.

Accanto alla tutela dei beni comuni, vi è una chiara e imprescindibile finalità educativa.

L’Amministrazione ritiene fondamentale affermare il principio della responsabilità individuale e del rispetto delle regole, soprattutto nei confronti dei più giovani che vanno accompagnati dalle figure adulte di riferimento nella consapevolezza degli effetti delle loro azioni. Segnalare con fermezza che determinati comportamenti hanno conseguenze concrete significa contribuire alla crescita civica dei ragazzi e rafforzare una cultura del rispetto, della legalità e della convivenza civile. L’Amministrazione continuerà a collaborare con le famiglie, le scuole e le istituzioni competenti affinché episodi di questo tipo diventino occasioni di riflessione e di educazione, nell’interesse dei singoli e dell’intera comunità”.