San Giovanni in Marignano, crisi Gilmar, la Regione: “Pronti a sostenere i lavoratori”

“La Regione è pronta a dare il sostegno con gli strumenti pubblici a disposizione alla Gilmar così da superare l’attuale fase di difficoltà, salvaguardando l’impresa e l’occupazione di una eccellenza produttiva del nostro territorio, una storica impresa simbolo del made in Italy nel mondo”.

Così l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia , concludendo questa mattina in Regione a Bologna il tavolo di salvaguardia occupazionale per la storica azienda del fashion riminese Gruppo Gilmar Spa di San Giovanni in Marignano. Presenti i vertici aziendali, Confindustria, le sindache di San Giovanni in Marignano, Michela Bertuccioli , e di Cattolica, Franca Foronchi , le organizzazioni sindacali, nonché i rappresentanti delle lavoratrici e dei nlavoratori. Tra le ipotesi emerse durante l’incontro, quella di proseguire per il Gruppo Gilmar - azienda della famiglia Gerani – attivando la Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) dopo un periodo di ordinaria (Cigo). Il prossimo incontro è stato fissato per il mese di settembre.