San Giovanni in Marignano, crisi Aeffe: “Nella nuova cordata c’è un socio italiano”

“La vicenda Aeffe mantiene tutta la sua complessità. Oggi al Mimit abbiamo avuto la conferma che il piano di intervento elaborato dal fondo Oxy va avanti, nonostante il Tribunale non abbia concesso la proroga delle misure cautelari. È stata inoltre rappresentata un’importante novità, ovvero l’ingresso nella cordata di un socio industriale italiano, che garantirebbe ulteriormente una linea di continuità con il nostro Paese nonché è confermato l’interessamento di Invitalia che rimane un partner fondamentale a tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e delle strutture produttive Italiane. Ora è importante mantenere costante l’attenzione nei prossimi passaggi, che saranno decisivi per indirizzare in senso positivo il percorso avviato. La Regione Emilia-Romagna ci sarà, insieme alle organizzazioni sindacali e a tutte le altre istituzioni”.

Così l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, commenta l’esito del tavolo convocato oggi pomeriggio a Roma al ministero delle Imprese e del Made in Italy per fare il punto sulla situazione del Gruppo Aeffe, azienda simbolo della ‘Fashion Valley’ emiliano-romagnola con base a San Giovanni in Marignano. All’incontro hanno partecipato, oltre alla Regione Emilia-Romagna, la Regione Lombardia, l’azienda e i sindacati nazionali, di categoria e territoriali nonché i rappresentanti dei lavoratori. Il prossimo appuntamento al Mimit è stato fissato per mercoledì 4 novembre.