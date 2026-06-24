San Giovanni in Marignano. Cinque serate da record per la Notte delle Streghe

Un’edizione straordinaria per la 38ª Notte delle Streghe, che dal 19 al 23 giugno ha trasformato San Giovanni in Marignano in uno dei luoghi più vivi dell’estate. Per cinque sere consecutive il borgo ha accolto migliaia di visitatori da tutta Italia: parcheggi esauriti ogni sera, stand gastronomici pieni fino a tarda notte, piazze e platee costantemente gremite.

I numeri parlano chiaro: oltre 70 repliche di spettacoli, artisti da Europa, Asia e America Latina, 5 aree tematiche, 80 espositori, 150 figuranti e 500 volontari. Il tema dell’edizione 2026 - Radici. Il richiamo della terra - ha saputo coinvolgere il pubblico in modo autentico, trasformando i visitatori da spettatori a protagonisti di un racconto collettivo sulla memoria e l’identità.

Tra i momenti più suggestivi, l’installazione immersiva Alveo X TE della Cereria Terenzi, che ha trasformato il torrente Ventena in un paesaggio evocativo di luci e simboli. Gran finale il 23 giugno con la lettura scenica di Vinicio Capossela in piazza Silvagni, seguita dalla parata fino al torrente Ventena dove, a mezzanotte, il Rito del Fuoco ha illuminato la notte di San Giovanni: un falò acceso dalla danza dell’artista taiwanese Chien Hung-Kuo e dal cerchio delle streghe, attorno al quale il pubblico ha affidato alle fiamme desideri e speranze.

“Un’edizione che resterà tra le più belle di sempre”, commenta l’amministrazione comunale.