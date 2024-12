San Giovanni in Marignano. Attraversa la strada col bimbo di due anni, mamma viene investita da un’automobile

Tragedia sfiorata, ieri mattina, a San Giovanni in Marignano. È andata bene ad una mamma 40enne e al suo bambino di appena 2 anni e mezzo, coinvolti venerdì in un incidente, mentre si trovavano in via Veneto, una delle più trafficate di San Giovanni in Marignano. La strada, alberata, soprattutto nel tratto centrale, è anche abbastanza stretta e con diversi attraversamenti pedonali, dato che sono presenti esercizi commerciali, bar e gastronomie. Stando alle prime ricostruzioni, proprio in corrispondenza di un esercizio commerciale della via, la quarantenne era in procinto di attraversare la strada impegnata, con una mano, a spingere il passeggino del figlio, che però in quel momento era vuoto, perché con l’altra mano teneva proprio il bambino che, evidentemente, aveva preferito camminare.

In quel momento, a percorrere la strada con la propria auto, una Renault Clio, anche un giovane di appena 24 anni che, non è ancora chiaro per quali motivi, si è accorto troppo tardi del passaggio di mamma e figlio. Nonostante la frenata repentina, l’urto è stato inevitabile. Ad essere colpito, in particolare, il passeggino, che fortunatamente era vuoto. La donna, invece, è finita a terra. Il conducente dell’auto, non è chiaro se stesse procedendo a forte velocità al momento dell’incidente, pur scosso dall’accaduto è comunque sceso dal mezzo per prestare assistenza ai malcapitati, che sono poi stati soccorsi dal personale del 118 arrivati sul posto. Fortunatamente, per entrambi, l’incidente non ha avuto conseguenze gravi. La mamma, però, per precauzione, è stata portata all’ospedale Ceccarini di Riccione per degli accertamenti. Il piccolo, invece, è risultato praticamente illeso. Quello che non è mancato, certamente, è il grande spavento per mamma e figlio, soprattutto, per la donna, nei confronti del bambino. In via Veneto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di San Giovanni in Marignano per effettuare i rilievi e ricostruire così l’esatta dinamica dell’incidente.

