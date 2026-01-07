San Giovanni in Marignano, asino e pony azzannati a morte dai lupi: “Situazione sempre più pericolosa”

Nuovi attacchi di lupi in Valconca ai danni, soprattutto, di animali domestici e da cortile. Le uccisioni sono avvenute anche in zone frequentati dalle persone, come il caso avvenuto alcuni giorni fa in un terreno a San Giovanni in Marignano, poco lontano dal casello autostradale di Cattolica e dal locale Drive Eat. A farne le spese, un esemplare di asino di appena due mesi ed una femmina di pony che, tra l’altro, era anche gravida. Il proprietario, che ha già provveduto a fare denuncia ai carabinieri, è preoccupato per gli altri animali presenti nel terreno di sua proprietà, che rischiano nuovi attacchi.

A riferire l’accaduto, la capogruppo di San Giovanni Viva Elisa Bordoni che sottolinea: «Non si tratta di casi isolati ma di un quadro che sta assumendo dimensioni preoccupanti, soprattutto per chi vive o lavora in prossimità delle aree verdi e fluviali. È doveroso affrontare il problema in modo serio e responsabile. Per questo motivo, come gruppo consiliare presenteremo un’interrogazione agli Amministratori comunali per chiedere quali azioni intendano intraprendere per monitorare il fenomeno e arginare situazioni che stanno incidendo sulla sicurezza percepita e sulla tutela degli animali, rispondendo alle legittime preoccupazioni dei cittadini».