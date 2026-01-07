San Giovanni in Marignano, asino e pony azzannati a morte dai lupi: “Situazione sempre più pericolosa”

San Giovanni in Marignano
L’asino ucciso dai lupi a San Giovanni
Nuovi attacchi di lupi in Valconca ai danni, soprattutto, di animali domestici e da cortile. Le uccisioni sono avvenute anche in zone frequentati dalle persone, come il caso avvenuto alcuni giorni fa in un terreno a San Giovanni in Marignano, poco lontano dal casello autostradale di Cattolica e dal locale Drive Eat. A farne le spese, un esemplare di asino di appena due mesi ed una femmina di pony che, tra l’altro, era anche gravida. Il proprietario, che ha già provveduto a fare denuncia ai carabinieri, è preoccupato per gli altri animali presenti nel terreno di sua proprietà, che rischiano nuovi attacchi.

A riferire l’accaduto, la capogruppo di San Giovanni Viva Elisa Bordoni che sottolinea: «Non si tratta di casi isolati ma di un quadro che sta assumendo dimensioni preoccupanti, soprattutto per chi vive o lavora in prossimità delle aree verdi e fluviali. È doveroso affrontare il problema in modo serio e responsabile. Per questo motivo, come gruppo consiliare presenteremo un’interrogazione agli Amministratori comunali per chiedere quali azioni intendano intraprendere per monitorare il fenomeno e arginare situazioni che stanno incidendo sulla sicurezza percepita e sulla tutela degli animali, rispondendo alle legittime preoccupazioni dei cittadini».

Spariti anche gatti, oche e galline

Non sono mancate, nei giorni recentemente, anche altre segnalazioni, con sottrazione e uccisione di galline e oche, nonostante si trovassero in aree recintate. Rita Ballarini, impegnata nella cura di una colonia felina situata fuori dal cimitero di San Giovanni in Marignano, in un’area prossima al fiume, ha ad esempio segnalato la scomparsa di tre gatti appartenenti alla colonia e di ulteriori gatti domestici, in una zona dove più volte sono stati avvistati lupi. Sul tema si è attivata anche Claudia Montanari, coordinatrice di Fratelli d’Italia a San Giovanni in Marignano, che già nei mesi scorsi ha promosso iniziative in linea con l’azione portata avanti in Regione dal consigliere regionale Nicola Marcello. In particolare, è stata avviata una raccolta firme sul territorio comunale per chiedere un’operazione di contenimento dei lupi, iniziativa che ha già raccolto oltre 200 adesioni. «Continueremo a portare avanti questa battaglia di sensibilizzazione - sottolinea Montanari -perché è necessario un intervento concreto da parte degli enti e delle forze politiche competenti. La situazione sta diventando sempre più pericolosa e non può essere ignorata».

