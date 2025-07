San Giovanni in Marignano, al via i lavori su radici e asfalti

Sono iniziati i lavori di manutenzione stradale finanziati dalla variazione di bilancio del 24 aprile, con un investimento complessivo di oltre 570.000 euro per opere pubbliche.

Il piano prevede 400.000 euro per asfaltature e segnaletica orizzontale, più ulteriori 50.000 euro per la bonifica delle radici che danneggiano il manto stradale.

I lavori di bonifica interesseranno via Gramsci, via De Gasperi, via Matteotti, via Renzi, via Milano e il parcheggio Vanni dell’area scolastica.

Le asfaltature sono partite da via Torconca (tra via Crocetta e via Bottego), in coordinamento con Cattolica, proseguendo con il completamento di via Crocetta, via Stadio e le rotatorie verso la SP 17 e via Conca nuova. Seguirà via Pianventena e altre aree cittadine.

“Rispettando previsioni e tempistiche, abbiamo dato il via ai lavori di messa in sicurezza per cui ci siamo impegnati”, commenta l’assessore ai lavori pubblici Leonardo Mariani. “L’ulteriore stanziamento dimostra la volontà di rispondere alle segnalazioni dei cittadini, per garantire strade più sicure e migliorare la mobilità urbana”.