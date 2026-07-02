San Giovanni in Marignano, addio a Marcello Di Paoli, imprenditore e volto noto del mondo dei motori

È morto Marcello Di Paoli, imprenditore marignanese di sessantacinque anni. La scomparsa, avvenuta improvvisamente a seguito di un malore fatale, ha scosso profondamente San Giovanni in Marignano, lasciando la comunità in uno stato di profondo sgomento.
La tragedia si è consumata inaspettatamente martedì mattina nella zona industriale, sulla strada davanti alla sua azienda, senza alcun segnale premonitore, strappando Di Paoli all’affetto dei suoi cari e alla realtà produttiva locale di cui era un volto noto. Professionista stimato, Di Paoli aveva legato gran parte della sua carriera al settore termotecnico. Dopo un’esperienza presso la Ercoles & Ottaviani srl, aveva proseguito il suo percorso come socio della Hidrosystem srl. Nel ruolo di socio titolare, curava con dedizione i rapporti con i clienti, la vendita e l’assistenza, non disdegnando mai di scendere in campo in prima persona per eseguire lavori tecnici. Una peculiarità del suo impegno professionale era il legame consolidato con il mondo dei motori: grazie alla sua competenza, curava infatti l’assistenza sui motor home di diverse scuderie motociclistiche di alto livello, un servizio che lo portava a collaborare regolarmente con il circuito di Misano.