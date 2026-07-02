San Giovanni in Marignano, addio a Marcello Di Paoli, imprenditore e volto noto del mondo dei motori

La tragedia si è consumata inaspettatamente martedì mattina nella zona industriale, sulla strada davanti alla sua azienda, senza alcun segnale premonitore, strappando Di Paoli all’affetto dei suoi cari e alla realtà produttiva locale di cui era un volto noto. Professionista stimato, Di Paoli aveva legato gran parte della sua carriera al settore termotecnico. Dopo un’esperienza presso la Ercoles & Ottaviani srl, aveva proseguito il suo percorso come socio della Hidrosystem srl. Nel ruolo di socio titolare, curava con dedizione i rapporti con i clienti, la vendita e l’assistenza, non disdegnando mai di scendere in campo in prima persona per eseguire lavori tecnici. Una peculiarità del suo impegno professionale era il legame consolidato con il mondo dei motori: grazie alla sua competenza, curava infatti l’assistenza sui motor home di diverse scuderie motociclistiche di alto livello, un servizio che lo portava a collaborare regolarmente con il circuito di Misano.

È morto Marcello Di Paoli, imprenditore marignanese di sessantacinque anni. La scomparsa, avvenuta improvvisamente a seguito di un malore fatale, ha scosso profondamente San Giovanni in Marignano, lasciando la comunità in uno stato di profondo sgomento.

Il dolore dei familiari è immenso, espresso con toccante sincerità dalla figlia. Sulla pagina Facebook dell’imprenditore si susseguono i messaggi di cordoglio, tra i quali spiccano le parole della donna: «Manchi in ogni piccolo gesto, in ogni ricordo che continua a vivere dentro di me. Porterò sempre con me il tuo amore, i tuoi insegnamenti, ed il privilegio di averti avuto come padre».

Anche la sindaca di San Giovanni in Marignano, Michela Bertuccioli, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione: «L’intera comunità è profondamente scossa da questa improvvisa tragedia. Marcello era una persona stimatissima, apprezzata tanto per le sue spiccate doti professionali quanto per le sue qualità umane. La notizia ha lasciato tutti increduli: chi lo ha incontrato nei giorni scorsi, o addirittura nelle ultime ore, stenta ancora a realizzare quanto accaduto. Il suo impegno, anche nel mondo del circuito di Misano, lo aveva reso un punto di riferimento per molti». A fare eco al primo cittadino è l’ex sindaco Morelli, che lo ricorda come «una grande persona, un gran lavoratore, dotato di una disponibilità rara, che lascia un vuoto tremendo».

L’intera comunità marignanese si stringe attorno alla famiglia Di Paoli. Il ricordo di Marcello resterà legato a quello di un uomo che, con determinazione, ha saputo tracciare un solco significativo nel territorio. La sua scomparsa, rapida e crudele, rimane un monito sulla fragilità dell’esistenza, un evento che ha spento una luce importante per il paese proprio nel pieno del suo percorso, lasciando in eredità il calore dei suoi affetti e l’esempio di un vissuto intenso e generoso.