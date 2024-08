San Giovanni in Marignano. Tre cani uccidono una piccola gatta

I residenti della frazione di Pianventena, a San Giovanni in Marignano, frustrati da alcuni cani che scorrazzano indisturbati per il quartiere.

Una presenza che non passa certo inosservata, anche a causa del comportamento degli animali. L’ultimo, inquietante episodio, appena alcuni giorni fa, quando una povera gatta è stata presa di mira dai cani e aggredita fino alla morte.

Testimone dell’accaduto una residente che ha spiegato di aver assistito, suo malgrado, alla scena, trovandosi alla finestra della sua abitazione. Ha visto i tre cani che si ringhiavano a vicenda per rubarsela di bocca. Una vista raccapricciante con il povero animale infine lasciato inerme sul prato.

Ma pare che non si tratti di cani randagi. Gli animali avrebbero un padrone, già noto a molti, sempre residente a Pianventena. Non è chiaro se i cani scappino in qualche modo dai confini dell’abitazione quanto, piuttosto, vengano lasciati liberi dallo stesso proprietario.

«Il problema - assicurano dall’amministrazione comunale - è già sotto la nostra attenzione» anche perché non sarebbe la prima volta che si verificano episodi pericolosi.

«Eravamo già intervenuti in passato con una ordinanza – conferma il vice sindaco e assessore alla polizia locale Nicola Gabellini -. Sono in corso delle indagini di cui non posso parlare per via del segreto istruttorio».

Sia la donna che ha assistito all’aggressione dei cani, sia la padrona della gatta uccisa - che si chiamava Chica ed aveva 15 anni - hanno espresso il proposito di recarsi in Comune e dalle forze dell’ordine per denunciare l’accaduto.

La speranza è che questo ennesimo brutto episodio possa essere determinante per risolvere il problema che sta tenendo in ansia i cittadini di un’intera frazione.