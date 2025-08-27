Nuova serie tv a San Giovanni in Marignano, si cercano comparse del posto

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO. Il centro storico di San Giovanni in Marignano è stato scelto come set da una produzione nazionale. Si tratta della nuova serie prodotta da Garbo e Rai 2 realizzata con il sostegno della Emilia-Romagna Film Commission. Il titolo è “Cagnaz”. Ancora top secret trama e protagonisti, ma la troupe sarà a San Giovanni per le riprese mercoledì 17 settembre e per quella giornata è alla ricerca di comparse. In particolare le figure ricercate sono: 2 ragazzi 18-30 anni per interpretare i barman, 20 uomini 30-70 anni, 20 donne 30-70 anni.

Per partecipare è necessario essere residenti nel Comune di San Giovanni in Marignano; una precedente esperienza recitativa, anche se minima o amatoriale, sarà considerata un valore aggiunto. Per candidarsi occorre scrivere a castingfigurazionicagnaz@gmail.com e, oltre ai dati personali, occorre specificare l’accento (se romagnolo o no), gli sport svolti, le esperienze lavorative, e indicare l’altezza, la taglia e il numero di scarpe. Inoltre vanno allegate tre fotografie: un primo piano, una figura intera, un mezzo busto in abbigliamento classico-elegante, oltre a una foto con la bicicletta da passeggio. L’attività prevede regolare compenso da parte della produzione.

Negli ultimi anni San Giovanni è stato spesso teatro di produzioni cinematografiche e televisive, a partire dal film “Solo cose belle”, ambientato completamente nel comune marignanese. La Rai ha inoltre girato diversi speciali dedicati al borgo, dalla recente trasmissione Camper, alla partecipazione a Borgo dei Borghi, allo speciale Geo.