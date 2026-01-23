Incendio di Crans-Montana, la forza di Eleonora Palmieri: “Non smettete mai di onorare la vita”

Eleonora Palmieri dopo il terribile rogo di Crans-Montana è ora ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena e in un reel su Instagram ha mostrato le sue ferite e il suo coraggio durante il percorso di riabilitazione. “Dietro ogni articolo e ogni titolo di giornale - scrive la giovane donna di San Giovanni in Marignano - c’è stata la vita vera. Quella fatta di paura, ma soprattutto di coraggio e forza per andare avanti. Voglio dire grazie a chi non ha mai lasciato la mia mano: alla mia famiglia, il mio porto sicuro, e al mio fidanzato che è rimasto insieme a me anche in quella stanza di ospedale. Un ringraziamento immenso va ai medici e a tutto il personale sanitario degli ospedali che mi stanno curando con estrema professionalità e umanità. Se oggi sono qui a raccontarlo, è anche merito vostro. Non smettete mai di onorare la vita”.

Nel video postato ieri, Eleonora alterna immagini di gioia con gli amici e il fidanzato a quelle delle cicatrici lasciate dall’incendio.