Lunedì pomeriggio i Vigili del Fuoco di Cattolica sono intervenuti a San Giovanni in Marignano intorno alle 16 circa per incendio di una macchina spazzatrice. In supporto alla partenza del distaccamento anche una autobotte dalla sede centrale del comando di Rimini per un totale di 7 unità. Per l’estinzione del mezzo è stato utilizzato liquido schiumogeno.