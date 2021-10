San Giovanni in Marignano, gioca 3 euro e ne vince quasi 63mila

La fortuna ha baciato San Giovanni in Marignano. Grazie ad un “5” al Superenalotto, sono infatti stati vinti 62.864,49 euro nell’estrazione del 12 ottobre. La giocata vincente è stata fatta al Lucky Caffè di via Roma.

«Sono felice perché il vincitore è un mio cliente abituale – racconta Lorenzo Galli, proprietario insieme alla famiglia, del bar tabaccheria – ed è una persona del territorio. È già venuto e gli ho spiegato come dovrà procedere per la riscossione della vincita». A quanto pare il fortunato risultato, è arrivato con una semplice giocata di tre euro. «Da quando abbiamo noi la gestione, quindi da 13 anni, è la vincita più alta che abbiamo avuto – aggiunge Galli – in passato infatti, ci sono stati dei 4 stelle, ma ampiamente sotto quell’importo. Nei gratta e vinci non sono stati vinti più di 10mila euro e con il Lotto siamo fermi a 9». Il “6” per il momento continua a non farsi “prendere”, consentendo così al Jackpot in palio nel concorso di oggi, di arrivare a 95 milioni di euro. «Il nostro esercizio ha Superenalotto e tutti i giochi Sisal, Gratta e vinci, Lotto e sala slot. Tutti i terminali sono abilitati ai pagamenti e da noi è possibile trovare articoli di bassa profumeria, regalo e cartoleria».