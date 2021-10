Samuele Bersani a Bologna il 14 aprile 2022

Samuele Bersani annuncia sui social il suo nuovo tour 2021/22: <Avevo in mente un tour in teatro completamente diverso da quello estemporaneo dell’ultima estate. “Cinema Samuele” è un album che merita di essere suonato integralmente dal vivo con un organico musicale e un allestimento che possano mostrarne tutte le diverse sfumature.Il recentissimo decreto (appena entrato in vigore) consente la riapertura totale al pubblico ma il tempo di produzione richiede molte più settimane di quelle ormai rimaste da qui alla prima data prevista (4 dicembre).Ora che la “nebbia” sembra essersi diradata, come moltissimi altri colleghi sono a malincuore costretto anche io a darvi ufficialmente appuntamento al 2022, anno che (ci auguriamo tutti) sará una festa di assoluta liberazione per la musica dal vivo e per gli spettacoli in generale. Grazie per quanto mi dimostrate e chi sarà paziente con me prima di rivederci>. Il cantautore romagnolo suonerà al teatro Europauditorium di Bologna il prossimo 14 aprile 2022. Per tutte le info: www.friendsandpartners.it