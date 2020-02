Sambenedettese-Cesena di mercoledì non si gioca

Le Lega Pro ha disposto il rinvio di Sambenedettese-Cesena in programma mercoledì prossimo. Preso atto delle comunicazioni delle autorità competenti e per garantire l’equilibrio della competizione, si fermano quindi tutte le gare di mercoledì: Carpi-Gubbio, Imolese-Fermana, Modena-Arzignano, Ravenna-Padova, Rimini-Fano, Sambendettese-Cesena, Sudtirol-Feralpi, Triestina-Reggio Audace, Vis Pesaro-Virtus Verona, Vicenza-Piacenza (quest’ultima già rinviata a suo tempo). Ufficiale anche il rinvio delle gare del prossimo week-end, ovvero: Arzignano-Ravenna, Fano-Carpi, Cesena-Rimini, Feralpi-Imolese, Fermana-Modena, Gubbio-Sudtirol, Padova-Triestina, Piacenza-Vis Pesaro, Virtus Verona-Sambenedettese, Reggio Audace-Vicenza. I recuperi del prossimo turno infrasettimanale sono fissati per mercoledì 18 marzo, mentre martedì 14 aprile si giocheranno le gare previste da calendari sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo.