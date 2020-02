Samantha Cristoforetti a Forlì racconta il suo viaggio nello spazio

FORLI’. Samantha Cristoforetti sarà la protagonista oggi mercoledì 19 febbraio alle 17 al teatro Diego Fabbri del secondo appuntamento degli “Incontri con l’Autore”. Giunta alla sua XXV edizione, la rassegna organizzata della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, è una delle iniziative culturali di maggior longevità, oltre che rilievo ed apprezzamento della città di Forlì.

Samantha Cristoforetti, prima donna italiana negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea, presenterà il suo “Diario di un’apprendista astronauta” edito da La Nave di Teseo. Con la Spedizione 42/43 del 2015 la Cristoforetti ha detenuto a lungo sia il record europeo, sia il record femminile di permanenza nello spazio in un singolo volo (199 giorni) e nel suo libro condivide col lettore la sua incredibile vita in orbita, dai grandi avvenimenti alle piccole sfide quotidiane. Ingresso ibero fino all’esaurimento dei posti in teatro.