Salvatores a Riccione per presentare il suo film

RICCIONE. Per la rassegna Cinema d’autore, domani sera martedì 11 febbraio alle 20.30 saranno ospiti al Cinepalace di Riccione il regista premio Oscar Gabriele Salvatores e l’attore protagonista Giulio Pranno a presentare in sala il loro “Tutto il mio folle amore”, un appuntamento che si preannuncia imperdibile per un film che unisce un road movie potente, empatico e coinvolgente alla straordinaria ed emozionante interpretazione dell’esordiente talentuoso Giulio Pranno.

Tra i protagonisti del film ci sono anche Claudio Santamaria, Valeria Golino e Diego Abatantuono. Il film è liberamente ispirato al romanzo “Se ti abbraccio non aver paura” di Fulvio Ervas, edito da Marcos y Marcos e a sua volta tratto dalla storia vera di Andrea e Franco Antonello, padre e figlio autistico che hanno viaggiato in moto per tre mesi tra Stati Uniti e Sudamerica.

La serata è accompagnata dall’aperitivo con vini e prelibatezze bio del territorio.

Per info:www.giometticinema.com