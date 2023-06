Salvatores gira un film su un soggetto di Fellini e Pinelli

Sarà girato tra Napoli, Trieste, la città croata di Rijeka (la “nostra” Fiume) e gli studi di Cinecittà. E avrà tra gli interpreti principali Pierfrancesco Favino. “Napoli-New York”, il nuovo film di Gabriele Salvatores tratto dal soggetto scritto a quattro mani, nel dopoguerra, da Federico Fellini e Tullio Pinelli, entra nel vivo della fase di produzione. Come già scritto dal Corriere Romagna, il regista premio Oscar nel 1992 per il film “Mediterraneo”, oggi settantaduenne, è tornato alla ribalta con un nuovo progetto cinematografico che si lega al nome di Federico Fellini.

“Napoli-New York” è un trattamento riaffiorato dall’oblio nel 2006, scovato tra le carte dello sceneggiatore Tullio Pinelli. Uno dei tanti soggetti-sceneggiature cui si trovò a lavorare negli anni Quaranta insieme a Fellini, che ancora non aveva debuttato alla regia.

La vicenda narrata ha per protagonisti due ragazzini, Celestina e Carmine, che uniscono i propri destini (un po’ alla “Sciuscià”, verrebbe da dire, il capolavoro quasi coevo di Vittorio De Sica) e per sfuggire alla miseria della Napoli del dopoguerra affrontano una traversata in nave con destinazione l’America, dove è emigrata già da anni la sorella di Celestina. Favino darà il volto al primo ufficiale della nave sulla quale i due ragazzini – interpretati dagli esordienti Dea Lanzaro e Antonio Guerra – si imbarcano clandestinamente.

Le prime immagini del film in lavorazione sono uscite nei giorni scorsi, in anteprima, sulla rivista americana Variety, per poi venire rilanciate anche in Italia. Prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia per Paco Cinematografica, con Rai Cinema e il contributo di Friuli Venezia Giulia Film Commission, il film sarà distribuito da 01Distribution. Nel cast anche Anna Ammirati e Anna Lucia Pierro, oltre a Omar Benson Miller, Tomas Arana e Antonio Catania in ruoli minori.