Salvati due daini finiti in una buca a Poggio alla Lastra – FOTOGALLERY

Nella giornata odierna, dalle ore 9, il personale del distaccamento di Bagno di Romagna del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì- Cesena è intervenuto nella frazione di Poggio alla Lastra nel comune di Bagno di Romagna per il salvataggio di due daini precipitati accidentalmente in una buca nel terreno profonda circa 5 metri. Per il salvataggio dei daini, che sono stati sedati dai veterinari prima del recupero, è intervenuta anche la squadra specializzata in tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale) partita dalla sede centrale del comando di Forlì.

Gli animali sani e salvi sono stati poi liberati. Presenti sul posto durante i soccorsi anche gli uomini della polizia provinciale ed i carabinieri forestali.

1 di 4