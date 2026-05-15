Riminiwellness: le nuove frontiere del fitness in mostra dal 28 al 31 maggio

Dal Barre Training Evolution al BodyPump Heavy dal Zumba + Lift allo Striding Walking Workout, a Riminiwellness, dal 28 al 31 maggio alla Fiera arrivano tutte le nuove tendenze del fitness. Assieme a nuovi approcci come quello olistico che si afferma in chiave scientifica e integrata, tra lavoro sul sistema nervoso e nuove esperienze di benessere. La ventesima edizione della manifestazione internazionale, spiega Italian Exhibition Group, “amplia il proprio ecosistema di eventi, discipline e format”. Il Barre Training Evolution, ad esempio, presentato da Fif- Federazione Italiana Fitness, rilegge il lavoro alla sbarra integrando Pilates, functional training e Reformer. Nella stessa direzione, BodyPump Heavy di Les Mills, che evolve verso un lavoro più intenso, con carichi maggiori e un focus mirato su forza e ipertrofia.

Anche il mondo della dance fitness si rinnova con Zumba + Lift, nuova proposta firmata Beto Perez che alterna sequenze cardio e lavoro con i pesi. Tra le tendenze, annuncia Ieg, la riscoperta del movimento naturale. Come lo Striding Walking Workout e Working Program che trasformano la camminata in un allenamento completo, costruito su ritmo, coordinazione e lavoro muscolare. Tra le novità che arrivano in Fiera, la Gdmi 1978, con un intero padiglione dedicato. Con oltre 70.000 iscritti e più di 600 centri attivi, si spiega, è la realtà sportiva con il maggior numero di tesserati in Italia e in Europa, grazie a un metodo che punta su allenamento a corpo libero e preparazione atletica adattiva e progressiva. Durante l’expo tornano poi gli eventi legati al functional training e al CrossFit. Hyrox torna per il quarto anno con quattro giorni di gare e migliaia di atleti coinvolti, mentre Italian Showdown “conferma il proprio ruolo di riferimento per la community CrossFit”.

E ancora, tra le tendenze c’è il Cranial Reset & Longevity Touch, “nuovo un protocollo neuro-connettivale che agisce sulla struttura cranica per attivare un rilascio miofasciale profondo e processi rigenerativi”. Mentre la ricerca sul movimento consapevole si sviluppa anche attraverso nuovi strumenti e metodologie come Infinity Bands, disciplina che usa elastici tessili come input sensoriali per il sistema nervoso, migliorando coordinazione, stabilità e organizzazione del gesto. La Symmetrical Gymnastics interviene invece sulle asimmetrie corporee attraverso sequenze ritmiche che coinvolgono entrambi gli emisferi cerebrali, favorendo un riequilibrio tra postura, movimento e percezione. Quanto a Healing Hands propone un’esperienza immersiva dedicata al massaggio professionale: tecniche orientali e occidentali si incontrano in un approccio pratico e partecipativo che mette al centro il contatto, l’ascolto e la personalizzazione del trattamento, evidenzia ancora Ieg.