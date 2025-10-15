Quasi un romagnolo su due è in eccesso di peso

In Romagna il 42% dei cittadini tra i 18 e i 69 anni è in eccesso di peso: il 31% è in sovrappeso (230.000 adulti) e l’11% obeso (82.000). L’eccesso ponderale interessa il 40% dei riminesi, il 44% dei cittadini residenti nel ravennate e nel cesenate e il 40% dei forlivesi. In tutti i territori risulta più elevato tra i 50-69enni, uomini, chi ha bassa scolarità, difficoltà economiche e cittadinanza straniera. Se poi si guarda alle persone over 69 anni, più di un romagnolo su due risulta in eccesso ponderale, (41% sovrappeso e 15% obese). I problemi di peso in questa fascia di età interessano maggiormente le persone tra i 66 e gli 84 anni (qui il 58% è sovrappeso o obeso). Lo rende noto Ausl Romagna citando il Sistema di sorveglianza Passi (anni 2021-2023), in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione del 16 ottobre e lanciando un invito: “Prendi a cuore ciò che mangi”.

L’Azienda sanitaria romagnola ricorda infatti che l’eccesso ponderale è uno dei principali fattori che favoriscono l’insorgenza delle malattie croniche non trasmissibili, come per esempio malattie cardiache, ictus o tumori. In Romagna, non a caso, oltre la metà (il 55%) di chi tra gli adulti ha almeno una patologia cronica risulta in eccesso ponderale. In particolare, il 35% è in sovrappeso (circa 46.000 persone) e il 20% presenta obesità (circa 26.000 persone). L’eccesso ponderale risulta poi maggiore tra coloro che presentano altre condizioni sanitarie: è in sovrappeso o ha obesità il 79% di chi soffre di diabete, il 69% di chi presenta ipertensione, il 63% di chi ha alti livelli di colesterolo nel sangue e il 59% di chi ha malattie cardio-cerebro-vascolari.