La Fruttagel compie 30 anni e si regala la festa coi lavoratori

Un risultato positivo per tutti. Azienda e lavoratori. Si è infatti chiuso con un fatturato che supera i 5 milioni di euro il bilancio 2023 di Linker Romagna, la cooperativa di sistema di Confcooperative Romagna che si occupa di servizi alle imprese. E i buoni risultati ottenuti nell’esercizio 2023 hanno consentito agli amministratori di deliberare l’erogazione di un premio netto di 1.500 euro ai lavoratori e alle lavoratrici che oggi sono 74, dislocati nelle cinque sedi romagnole: Cesena, Faenza, Forlì, Ravenna e Rimini. «Oltre al premio al personale - sottolinea Roberto Righetti, direttore generale di Linker Romagna - erogheremo un ristorno alle cooperative socie che ci consentirà di restituire circa il 5% di quanto fatturato. Le cooperative socie e le persone che lavorano con noi sono al centro di tutti i nostri obiettivi».

Sono più di 400 le cooperative romagnole che hanno scelto Linker per i propri servizi che vanno dalla gestione delle risorse umane alla consulenza fiscale e tributaria, dal controllo di gestione all’assistenza al credito, dalla compliance alla digitalizzazione. «La fusione che ha portato alla nascita di Confcooperative Romagna ci ha consentito di integrare i due centri servizi che già vantavano tra le migliori professionalità a disposizione del sistema cooperativo - aggiunge il direttore -. I risultati sono stati straordinari: grazie al nostro ruolo all’interno di Confcooperative, sia territoriale che nazionale, siamo in grado di mettere a disposizione delle imprese un ventaglio di servizi ad altissima specializzazione e di accompagnare le cooperative nello sviluppo sostenendone la gestione, l’organizzazione e l’amministrazione». Da alcuni mesi Linker Romagna ha anche costituito una nuova società specializzata in compliance. Si chiama Conforme e può sostenere le cooperative ad adottare modelli organizzativi 231 e relativi organismi di vigilanza, ad adeguare il proprio assetto alle normative relative a whistleblowing, privacy, antiriciclaggio, accompagnare le imprese a ottenere le principali certificazioni di genere, di processo e di prodotto in materia di sostenibilità ambientale, responsabilità sociale, trasparenza e legalità.