DiaBeat: la campagna di Wellness Foundation e Technogym prolungata fino a metà giugno 2026

L’esercizio fisico è riconosciuto come uno dei principali e più efficaci pilastri per la prevenzione e la gestione del diabete di tipo 2.

In occasione di RiminiWellness, sarà estesa fino a metà giugno 2026 la campagna di prevenzione del diabete DiaBeat promossa dalla Wellness Foundation, in collaborazione con AUSL Romagna, Diabete Romagna e Technogym, e con il patrocinio dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Rimini.

“Un checkup oggi, più salute domani” è l’invito che la campagna rivolge a tutta la popolazione a favore di una cultura della prevenzione e della longevità sana.

Grazie al supporto delle farmacie, delle Palestre della Salute e dei presidi sanitari del territorio di Forlì-Cesena e Rimini che hanno aderito al progetto, le persone interessate potranno prenotare gratuitamente uno screening gratuito della glicemia ed una valutazione con Technogym Checkup per conoscere il proprio stato di forma e scoprire la propria Wellness Age™, ovvero l’età biologica funzionale basata sui parametri funzionali, fisici e cognitivi rilevati durante il test.

Un’opportunità unica da non perdere per chi ha a cuore la salute e il benessere e per ricevere consigli personalizzati su come migliorare il proprio stile di vita attraverso l’esercizio fisico e le scelte giuste di ogni giorno.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.wellnessfoundation.it nella pagina dedicata alla campagna DiaBeat o possono essere richieste via whatsapp al numero 344.1726020.