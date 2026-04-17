DiaBeat, la campagna di prevenzione del diabete targata Technogym e Wellness Foundation a Forlì, Cesena e Rimini

In occasione della Giornata Mondiale della Salute, Wellness Foundation lancia DiaBeat, la nuova campagna di prevenzione del diabete, in collaborazione con Ausl Romagna, Diabete Romagna e Technogym, con il patrocinio dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Rimini e realizzata con il supporto delle farmacie, delle Palestre della Salute e dei presidi sanitari del territorio di Forlì-Cesena e Rimini.
Nonostante i dati della Wellness Valley siano migliori rispetto alla media nazionale, in Romagna 4 adulti su 10 risultano in eccesso ponderale e insufficientemente attivi, fattori che aumentano il rischio di sviluppare patologie croniche come il diabete di tipo 2.