DiaBeat, la campagna di prevenzione del diabete targata Technogym e Wellness Foundation a Forlì, Cesena e Rimini

Nonostante i dati della Wellness Valley siano migliori rispetto alla media nazionale , in Romagna 4 adulti su 10 risultano in eccesso ponderale e insufficientemente attivi, fattori che aumentano il rischio di sviluppare patologie croniche come il diabete di tipo 2.

In occasione della Giornata Mondiale della Salute, Wellness Foundation lancia DiaBeat , la nuova campagna di prevenzione del diabete, in collaborazione con Ausl Romagna, Diabete Romagna e Technogym , con il patrocinio dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Rimini e realizzata con il supporto delle farmacie, delle Palestre della Salute e dei presidi sanitari del territorio di Forlì-Cesena e Rimini.

DiaBeat prende il via domenica 19 aprile in occasione della Diabetes Marathon 2026: fino alla fine di maggio, nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, i cittadini potranno accedere gratuitamente a uno screening della glicemia e della pressione arteriosa.

Successivamente, potranno accedere ad una valutazione con Technogym Checkup per misurare le proprie abilità fisiche, funzionali e cognitive. L’innovativa stazione di Technogym utilizza tecnologie di misurazione avanzate e l’intelligenza artificiale e calcola la Wellness Age™ in base ai parametri fisici e cognitivi rilevati durante il test.

Un’opportunità unica e gratuita che conferma il forte legame di Technogym con la Romagna, permettendo di conoscere il proprio stato di forma, ricevere informazioni sulla prevenzione e ottenere consigli personalizzati per migliorare lo stile di vita e contrastare la sedentarietà.

Obiettivo della campagna DiaBeat è diffondere una cultura del benessere e della longevità raggiungendo le fasce della popolazione più a rischio per intervenire precocemente con cambiamenti nello stile di vita, fare prevenzione e promuovere una migliore qualità della vita attraverso l’esercizio fisico e le scelte giuste di ogni giorno.