DiaBeat, la campagna di prevenzione del diabete targata Technogym e Wellness Foundation a Forlì, Cesena e Rimini

Salute & Benessere
  • 17 aprile 2026
DiaBeat prende il via domenica 19 aprile in occasione della Diabetes Marathon 2026
DiaBeat prende il via domenica 19 aprile in occasione della Diabetes Marathon 2026

In occasione della Giornata Mondiale della Salute, Wellness Foundation lancia DiaBeat, la nuova campagna di prevenzione del diabete, in collaborazione con Ausl Romagna, Diabete Romagna e Technogym, con il patrocinio dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Rimini e realizzata con il supporto delle farmacie, delle Palestre della Salute e dei presidi sanitari del territorio di Forlì-Cesena e Rimini.

Nonostante i dati della Wellness Valley siano migliori rispetto alla media nazionale, in Romagna 4 adulti su 10 risultano in eccesso ponderale e insufficientemente attivi, fattori che aumentano il rischio di sviluppare patologie croniche come il diabete di tipo 2.

La campagna DiaBeat

DiaBeat prende il via domenica 19 aprile in occasione della Diabetes Marathon 2026: fino alla fine di maggio, nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, i cittadini potranno accedere gratuitamente a uno screening della glicemia e della pressione arteriosa.

Successivamente, potranno accedere ad una valutazione con Technogym Checkup per misurare le proprie abilità fisiche, funzionali e cognitive. L’innovativa stazione di Technogym utilizza tecnologie di misurazione avanzate e l’intelligenza artificiale e calcola la Wellness Age™ in base ai parametri fisici e cognitivi rilevati durante il test.

Un’opportunità unica e gratuita che conferma il forte legame di Technogym con la Romagna, permettendo di conoscere il proprio stato di forma, ricevere informazioni sulla prevenzione e ottenere consigli personalizzati per migliorare lo stile di vita e contrastare la sedentarietà.

Obiettivo della campagna DiaBeat è diffondere una cultura del benessere e della longevità raggiungendo le fasce della popolazione più a rischio per intervenire precocemente con cambiamenti nello stile di vita, fare prevenzione e promuovere una migliore qualità della vita attraverso l’esercizio fisico e le scelte giuste di ogni giorno.

Come prenotarsi

Gli utenti potranno prenotare la misurazione gratuita della glicemia nelle farmacie aderenti, e successivamente contattare i centri che metteranno a disposizione staff tecnico qualificato per il check-up in alcune giornate dedicate, presentando l’esito del test glicemico effettuato.

Lo screening gratuito della glicemia sarà possibile anche in occasione di Diabetes Marathon, in Piazza Saffi a Forlì domenica mattina 19 aprile, grazie al personale del reparto di diabetologia dell’Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì e di Forlifarma, e in altre iniziative organizzate da AUSL Romagna.

Anche le persone con diagnosi di diabete potranno effettuare la valutazione funzionale con la Technogym Checkup presso la sede AUSL di Cesena in Corso Cavour e ricevere indicazioni mirate sulle opportunità offerte da AUSL Romagna per il cambiamento di stili di vita a rischio e sui programmi di Attività Motoria Adattata prescrivibili dal medico per una migliore gestione della malattia e qualità della vita.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.wellnessfoundation.it

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