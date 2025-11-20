Dal Credito Cooperativo Romagnolo 150mila euro per gli ospedali della Romagna: ecco come verrà utilizzata la donazione

Le Banche del Credito Cooperativo Romagnolo si uniscono in aiuto dell’Azienda Sanitaria della Romagna. Bcc Romagnolo, la Bcc Ravennate Forlivese e Imolese e Riviera Banca hanno stanziato - a titolo di erogazione liberale - la somma di 150.000 euro a sostegno dei progetti dell’Ausl territoriale. Si tratta di risorse a fondo perduto che confermano l’ormai consolidata collaborazione dei principali tre istituti di credito cooperativo territoriale nel sostegno di progetti per la collettività. La donazione verrà impiegata dagli organi amministrativi dell’Ausl per l’acquisto di: un mezzo di trasporto con pedana di carico per la Radiologia domiciliare a Cesena e Rimini; due monitor multiparametrici per la Cardiologia Emodinamica dell’ospedale “Morgagni Pierantoni” di Forlì; un’apparecchiatura per la misurazione dei potenziali evocati per l’Otorinolaringoiatria del nosocomio di Ravenna; un elettrobisturi per la chirurgia di Cesena e quattro defibrillatori per ogni ambito aziendale che andranno a sostituire dispositivi ormai datati.