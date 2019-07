Saludecio, serata all'osservatorio dedicata all'allunaggio

Questa sera, dalle 19.30 alle 24.00, l’Osservatorio Astronomico Niccolò Copernico di Saludecio, organizza una serata dedicata all’allunaggio avvenuto esattamente 50 anni fa. Chi lo desiderasse ha la possibilità di fare un pic nic sul prato, in un’atmosfera che riporta, anche attraverso la musica, al 1969. Un’atmosfera che vuole ricreare, l’attesa del primo passo dell’uomo sulla Luna.

«Nel corso dell’evento – spiega il direttore dell’Osservatorio Gian Franco Lollino - sarà naturalmente possibile fare osservazioni con diversi telescopi a disposizione dei partecipanti. Intorno all’osservatorio, avremo inoltre varie postazioni dove, attraverso un apposito software, sarà possibile vedere e ascoltare descrizioni della superficie lunare.

Avremo anche una postazione che consentirà, attraverso un sistema di Virtual Gravity, di far provare i primi momenti dell’allunaggio e primi passi sulla luna. Ci sarà anche un maxi schermo sul quale proietteremo filmati dell’epoca, quelli storici con Tito Stagno, e i video salienti dell’allunaggio. Infine un planetario di 6 metri di diametro nel quale proietteremo con la soluzione del cinema sferico, un video dedicato alla missione Apollo».

Un’occasione per ricordare un importante fatto storico, ma anche per riflettere.

«Parleremo a tutto tondo di quella notte – conferma Lollino – ad esempio di quello che ha comportato quella vicenda scientifica e umana e tutte le ricadute che hanno portato fino ad oggi , con le nuove esplorazioni dello spazio, che probabilmente riporterà l’uomo sulla luna nel 2024».



Non è previsto biglietto di ingresso ma l’iscrizione obbligatoria all’associazione, con una quota di 5 euro.