Salmo all'arena della Regina di Cattolica

CATTOLICA. Non accenna a fermarsi Salmo che, dopo una tournée invernale interamente sold out nei principali palazzetti italiani, è ripartito per le date estive del suo “Playlist summer tour”. L’artista, infatti, è sui palchi delle più importanti rassegne estive italiane e questa sera è all’arena della Regina di Cattolica.

Con performance live impeccabili, Salmo ha saputo davvero stupire il suo pubblico che fa registrare il tutto esaurito in ogni tappa. L’ultima, trionfale data a chiusura della tournée è stata quella al Mediolanum Forum di Milano, lo scorso 30 marzo, durante la quale si è esibito duettando con ospiti del calibro di Fabri Fibra e Nstasia Griffin, e anche, all’interno di un dj set ad altra frequenza, con Dope Dod, Lazza, Nitro, Madman, Hell Raton ed Ensi, per un’esperienza musicale live irripetibile.

Dopo il successo del cortometraggio di “Lunedì” con la partecipazione straordinaria di Alessandro Borghi, oltre 2 milioni di views su Youtube in una settimana e al #1 in Music Video Trending Chart, ha lanciato “Cabriolet” con Sfera Ebbasta, già certificato disco di platino.

Nella sua carriera Salmo ha collezionato finora, tra album e singoli, 24 dischi di platino e 21 dischi d’oro, raggiungendo oltre 356,7 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Dopo aver infranto tutti i record su Spotify sia con il singolo “90 min” sia con l’album “Playlist” in testa alle classifiche FIMI-GfK, è anche il primo artista italiano a lanciare in esclusiva su Netflix un video musicale e ad avere un canale dedicato sul celebre sito hard “Pornhub” dove, con un’operazione di marketing fuori dagli schemi, ha lanciato il nuovo album.

“Playlist” ha registrato su Spotify Italia il maggior numero di stream in 24 ore (9.956.884) nel giorno dell’uscita e il maggior numero di stream in una settimana (43.882.595). Nelle classifiche Fimi-Gfk, è entrato direttamente al 1° posto degli album più venduti e ha conquistato totalmente il podio dei singoli più venduti.

Apertura casse ore 15, apertura porte ore 19.30 inizio concerto ore 21. Biglietti a 32 euro.

Info e biglietti: 329 0058054