Sabato 19 e domenica 20 ottobre “Monasteri aperti” in Emilia-Romagna

RIMINI. Ripercorrere le tappe della quotidianità di un monaco medievale, pranzare nel silenzio con le suore di clausura, imparare l’antica tecnica della scrittura con penna d’oca o partecipare a un suggestivo trekking serale con, a seguire, concerto d’arpa in un’antica abbazia.

Sono solo alcune delle iniziative in programma durante “Monasteri aperti Emilia-Romagna”, la manifestazione prevista per sabato 19 e domenica 20 ottobre che vedrà protagoniste ventitrè strutture regionali, dalla splendida Abbazia di Nonantola (Mo) - recentemente riaperta al pubblico dopo il restauro post terremoto e oggetto nel 2019 di uno speciale Giubileo concesso da Papa Francesco - alla Cattedrale di Sarsina (Fc), passando per piccoli gioielli meno conosciuti, come Il Monastero di San Pietro a Modena e il Monastero di Santa Chiara a Lagrimone (Pr).

Per un intero fine settimana, il patrimonio di pievi, monasteri, chiostri, cripte, abbazie e luoghi di culto millenari, che si trovano lungo alcuni dei 18 Cammini per viandanti e pellegrini dell’Emilia-Romagna, si disvela al pubblico, regalando atmosfere rarefatte e intimiste, silenzio ed introspezione e una full immersion nella più bella natura autunnale.

Alcune delle strutture aprono per la prima volta le loro porte a visitatori esterni e, grazie alla presenza di guide esperte d’arte, permetteranno di conoscere approfonditamente la loro origine e storia, arte e architettura.

In programma appuntamenti gratuiti e a pagamento, tra visite guidate, laboratori, escursioni con tappe in monasteri e pievi, concerti di musica sacra, tutte prenotabili al link https://camminiemiliaromagna.it/it/2019-monasteri-aperti-19-20-ott. Non c’è che l’imbarazzo della scelta, dalla visita guida al Monastero, all’Abbazia e al Chiostro di San Colombano, a Bobbio (Pc), uno dei principali centri di cultura tardomedievale del Nord Italia, al trekking serale con concerto finale d’arpe all’Abbazia di Sant’Ellero (Fc), passando per l’incontro con le suore Clarisse di clausura del Monastero Regina Mundi di Lagrimone, nel parmense.

L’iniziativa è promossa da Apt Servizi Emilia-Romagna e Ceer - Ufficio per la pastorale dello sport, turismo e tempo libero, in collaborazione con nove Diocesi regionali (Piacenza-Bobbio, Parma, Reggio Emilia, Modena-Nonantola, Bologna, Faenza-Modigliana, Forlì, Cesena-Sarsina, Rimini) e undici associazioni dei cammini della regione (Via degli Abati, Via dei Linari, Via Romea Strata Longobarda-Via Nonantolana, Via degli Dei, Viae Misericordiae-Cammino di Dante, Cammino di Sant’Antonio, Via Romea Germanica, Cammino di San Vicinio, Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna).

«Valorizzare il capitale culturale, architettonico e religioso del territorio creando nuovi percorsi turistici lungo i 18 Cammini per viandanti e pellegrini dell’Emilia-Romagna significa - commenta l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini - offrire ai visitatori ulteriori opportunità di viaggio. Va costantemente in due direzioni lo sguardo di questa giunta che stanziando i fondi necessari per riaprire al pubblico i monasteri distrutti dal sisma, come recentemente le Abbazie di Nonantola e di Santa Chiara a Carpi, investe sia a favore delle comunità locali che del comparto turistico dell’Emilia-Romagna»

I 18 Cammini per viandanti e pellegrini dell’Emilia-Romagna, regione che vanta da questo punto di vista una concentrazione unica a livello nazionale, si stanno sempre più orientando al turismo d’esperienza. Il sito camminiemiliaromagna.it fornisce ai visitatori ogni genere di informazione. Si può così scegliere di soggiornare in bed & breakfast, agriturismi, hotel o strutture di accoglienza religiosa (oltre 4.700 le strutture ricettive presenti), visitare pievi e conventi millenari, scoprire sorgenti naturali e alberi monumentali, attraversare parchi regionali (2732 i punti di interesse turistico mappati), ma fare anche tappa nelle aziende dove nascono i prodotti tipici Dop e Igp del territorio che si sta attraversando (circa 300 strutture), o visitare i Musei del gusto che raccontano storia e origine delle eccellenze gastronomiche emiliano-romagnole. Non solo, grazie alla sinergia con territori, operatori privati e istituzioni locali, il sito presenta un calendario con oltre cento eventi (sagre, festival, mostre mercato, passeggiate) che si tengono tra aprile e dicembre lungo i Cammini e possono offrire un ulteriore stimolo per partire.