Russiagate è una panzana

Poi improvvisamente succede qualcosa: la politica USA cambia, i rapporti con la Cina pure e non ultimo gli equilibri energetici mondiali e quindi qualcuno da oltre Atlantico (il liberale Obama?) decide che l’Europa va destabilizzata e sganciata commercialmente e politicamente dalla Russia e così parte l’offensiva di Maidan, portata avanti da gruppetti di criminali nazisti (questi sì!) armati con armi occidentali. Una chiara provocazione alla Russia che ha come obbiettivo finale quello di cancellare gli accordi militari sulla Crimea, puntando quindi proprio sul nervo scoperto della Russia post-sovietica e cioè la sindrome dell’accerchiamento, per la quale Putin è costretto ad una veloce annessione della penisola per evitare il peggio e cioè un conflitto con conseguenze assai più gravi ed imprevedibili.

L’America di Obama e dei Dem quindi non solo scatena il caos ma, ancor peggio, sotto il profilo strettamente umano divide per la prima volta nella storia 2 popoli gemelli come i Russi e gli Ucraini, simili (per non dire uguali) di aspetto, di mentalità, per cultura, lingua, scrittura, ecc. E come se non bastasse giù di sanzioni economiche contro la Russia per cercare di piegarne l’economica.

In tutto ciò Putin con grande saggezza e fermezza tiene una posizione di difesa senza rispondere a nessuna di queste provocazioni (l’embargo sui prodotti alimentari fa ridere rispetto a tutto ciò…), ma questo non è sufficiente, per gli opinionisti occidentali Putin diventa un tiranno, un illiberale, un nazista, ecc.

Chi conosce Mosca sa benissimo che in piazza Pushkin non è possibile organizzare una manifestazione perchè vorrebbe dire bloccare il traffico di una città di 20 mln di abitanti creando un caos inimmaginabile, tuttavia Navalny (un condannato per frode fiscale) senza autorizzazione provocatoriamente la occupa, viene fatto sloggiare educatamente dalla polizia e per tutto l’occidente Putin è un illiberale un deposta e Navalny invece un eroe, quando chiunque sa che nella liberale e multi-etnica Francia di Macron se un leader politico avesse fatto una cosa del genere sarebbe stato riempito di manganellate.

Se il sovranismo è la semplice risposta politica ad un’Europa che in questi anni è venuta a meno alla ragione fondamentale della propria costituzione e cioè la solidarietà tra popoli, occupandosi invece di arricchire alcuni paesi a danno di altri, da colonizzare e sfruttare, allora mi definisco con orgoglio sovranista.

Se per difendere i minori è consigliabile vietare le parate gay, censurare l’ultimo film di Elton John, riproporre al centro della politica la famiglia tradizionale, e questo significa essere definito un illiberale o un appartenente al medio-evo allora sono orgoglioso di appartenere a questa categoria.



Se qualcuno mi chiedesse: con Macron o Putin? Riposta: tutta la vita con Putin!

Credo che Salvini sia l’unico politico Italiano lungimirante che ha capito l’importanza dell’esigenza di riprendere lo spirito di Pratica di Mare ricostruendo un rapporto diverso tra USA e Russia nell’interesse dell’intero occidente e per questo motivo è iniziato il tiro al piattello da vari fronti dell’establishment, ulteriore motivo per quanto mi riguarda nel sostenerlo senza esitazioni.

(*) Ex FI-PDL ed ex Moscovita.