Tragico incidente sul lavoro a Russi, i sindacati: “Ora un tavolo urgente su salute e sicurezza”

Dopo l’ultimo tragico incidente sul lavoro a Russi, i sindacati tornano a insistere sull’irrinunciabile tema della sicurezza. “Il primo pensiero e le più sentite condoglianze vanno ai familiari di Jilali Sejdi, il lavoratore deceduto nel cantiere. CGIL, CISL e UIL, unitamente alle categorie edili Fillea-Filca-Feneal, in attesa che le indagini della Procura e della Medicina del Lavoro facciano chiarezza sulle dinamiche e accertino le responsabilità di questo tragico infortunio mortale fin da ora chiedono il massimo impegno perchè queste tragedie non abbiano a ripetersi.

Dalle prime informazioni appare evidente come alcune misure di sicurezza fossero carenti o insufficienti, come l’assenza di misure contro il pericolo di cadute quali la linea-vita sulla copertura degli edifici in ristrutturazione. Servono misure concrete e immediate ad ogni livello ed è necessario investire più risorse sia a livello di prevenzione che di repressione per contrastare la piaga degli infortuni mortali sul lavoro. Le organizzazioni sindacali chiedono la convocazione urgente del Tavolo del Patto Territoriale per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro sottoscritto da tutte le parti sociali in Prefettura nel 2022 per valutare le iniziative da intraprendere per fermare questa strage di vite umane”.