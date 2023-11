Russi. Un Natale per tutta la famiglia a Palazzo San Giacomo. Tre domeniche di eventi: idee regalo contadine e artigianali, area food, mercato e degustazioni

Palazzo San Giacomo è pronto a trasformarsi nel «Palazzo di Natale» per regalare nuovi e inediti momenti di festa, aggregazione e condivisione a grandi e piccini.

Domenica 10, 17 e 24 dicembre la storica dimora che fu dei Conti Rasponi e che domina incontrastata la campagna di Russi a partire dalla seconda metà del Seicento, per la prima volta aprirà le sue porte in pieno inverno per trasformarsi in una piazza al coperto tutta addobbata a festa dove divertirsi con spettacoli, laboratori a tema, mercatini, degustazioni e tante iniziative pensate per tutta la famiglia.

Promosso dal Comune di Russi in collaborazione con Coldiretti Ravenna e Campagna Amica e col supporto della Camera di Commercio di Ravenna, il «Palazzo di Natale» animerà il piano terra del complesso architettonico da mattina a sera, con colazioni contadine in musica, mercato degli agricoltori e degli artigiani, conversazioni, laboratori, giochi, percorsi di degustazione, agri-aperitivi, dj set, visite guidate, maghi, spettacoli, fiabe romagnole, un’asta tutta da ridere e tanto altro.

Dalle ore 10 alle ore 20 (il 24 dicembre dalle 10 alle 16), San Giacomo sarà aperto per consumare una buona colazione contadina, sfogliare i quotidiani accompagnati da buona musica dal vivo, trovare originali idee regalo «fatte a mano», comporre ceste e cassette dono, degustare un aperitivo, partecipare a percorsi sensoriali e del gusto dedicati a gin, vini autoctoni, birre agricole e olio extravergine, mettere le mani in pasta insieme ai cuochi contadini, visitare il Palazzo insieme ad una guida e non mancheranno spettacoli, concertini e laboratori d’arte, musica e mosaico per grandi e bambini. Come ovviamente non mancherà Babbo Natale, che la mattinata della Vigilia arriverà a Palazzo con una sorpresa per tutti i bimbi presenti prima della grande asta del «regalo brutto», l’evento comico, ludico e solidale che chiuderà il «Palazzo di Natale».

Durante le tre giornate sarà sempre attivo il punto food «CiboGiusto» a cura dell’azienda agricola e bottega Pattuelli di Russi.

«Dopo il successo dei picnic estivi organizzati nel verde del giardino del Palazzo - spiega Andrea Conti, coordinatore provinciale di Campagna Amica-Coldiretti - abbiamo voluto dare continuità alla collaborazione con l’Amministrazione comunale, puntando nuovamente su San Giacomo, che il Comune desiderava valorizzare anche nei mesi invernali, ed è nato così il progetto del “Palazzo di Natale”, una grande piazza coperta tutta da vivere, che ad ogni ora della giornata proporrà qualcosa di nuovo».

«Ancora una volta Palazzo San Giacomo dimostra la sua versatilità, la sua capacità di reinventarsi, di ospitare eventi adatti a tutti, dai grandi ai piccoli - dichiara la Sindaca del Comune di Russi Valentina Palli -. Grazie alla collaborazione e sinergia con Coldiretti Ravenna e Campagna Amica, che renderà questo luogo la casa dei prodotti del territorio, vedremo il Palazzo in una veste diversa... sotto la luce del Natale e del clima festivo».

L’ingresso al Palazzo di Natale e le attività sono gratuite (per laboratori prenotazione consigliata al 347 8638450, anche WhatsApp).

Visita guidata costo 10 euro a persona, gratuito fino ai 10 anni. Per prenotare, compila il modulo a questo link (https://forms.gle/GxsHuVHgyqr2h2Ht5) o contatta l’Ufficio Cultura del Comune di Russi mandando una mail a cultura@comune.russi.ra.it o chiamando il numero 0544 587642.

Per informazioni:

www.palazzosangiacomo.com

FB @comunerussi

IG @comune_di_russi

FB e IG Campagna Amica Ravenna

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

Domenica 10 dicembre

Ore 10 - Colazione contadina in musica (in collaborazione con Scuola di Musica A. Contarini di Russi)

Ore 10 - Camminata di San Giacomo con il Gruppo di Cammino Casa della Comunità di Russi. Percorso ad anello, partenza e arrivo Palazzo San Giacomo

Ore 11-13 - The Gingerbread Man: l’omino di pan di zenzero ti aspetta!

(Laboratorio creativo in lingua inglese con Dream On Language School per bimbi 5-12 anni)

Ore 15 - Spezie: usi, proprietà, falsi miti. Quattro chiacchiere con la Dott.ssa Elena Tamburini.

Ore 16 - Laboratorio di Linoleografia: realizza la tua stampa d’arte con MAGIOMOlab (per tutte le età)

Ore 17 - La ricetta della tradizione, incontro col cuoco contadino Gianluca Martelli

Ore 17.30 - Gin e distillati, dalla Romagna alla Sicilia. Laboratorio e degustazione con Stella Palermo

Ore 18.30-19.30 - Aperitivo e magia: spettacolo per grandi e piccoli col mago Lidio con la D.

Visite Guidate al Palazzo (ore 11; 14.30; 16). Costo a persona euro 10, gratuita fino ai 10 anni.

Domenica 17 dicembre

Ore 10 - Colazione contadina in musica (in collaborazione con Scuola di Musica A.Contarini di Russi)

Ore 10 - Camminata di San Giacomo con il Gruppo di Cammino Casa della Comunità di Russi. Percorso ad anello, partenza e arrivo Palazzo San Giacomo

Ore 11-13 - Laboratorio musicale per bimbi 3-10 anni con Giorgio Minardi (Mama’s School): letture musicate e costruzione giocattoli sonori

Ore 15 - Percorso sensoriale: come degustare l’olio extravergine a cura di Terra di Brisighella

Ore 16 - Laboratorio floreale natalizio con Floricoltura Bandini: realizza i tuoi addobbi naturali

Ore 17 - Crea il tuo mosaico natalizio: laboratorio creativo con materiali di recupero a cura di SMlab (per bimbi 3-12 anni)

Ore 17 - Il Gin e i suoi profumi, l’aperitivo insieme all’Associazione Ginclinazione

Ore 17.30 - PowerHop: presentazione e degustazione guidata di prodotti a base di luppolo romagnolo a cura de “Il Giardino delle Luppole”

Ore 18-19 - Fiabe in dialetto e musica col cantautore selvatico Fabrizio Caveja

Visite guidate al Palazzo (ore 11; 14.30; 16). Costo a persona euro 10, gratuita fino ai 10 anni.

Domenica 24 dicembre

Ore 10 - Colazione contadina e dj set vintage tutto italiano (Mambo Dj)

Ore 11 - Visita guidata a Palazzo S.Giacomo (Costo a persona euro 10, gratuita fino ai 10 anni).

Ore 11 - «S’a s’fal a no la chéica?»: trebbo poetico-musicale con Rudy Gatta, Eliseo Dalla Vecchia e Vittorio Bonetti

Ore 11.30 - Laboratorio per grandi e piccoli con MAGIOMOlab: «La stampa monotipo dei biglietti natalizi»

Ore 12 - Arrivo dei babbi natale di FIAB Ravenna su bici d’epoca (omaggio per i bimbi presenti)

Brindisi della vigilia con degustazione guidata dei vini ravennati delle feste insieme a Cantina Ravagli

Ore 15 - Asta comica del regalo brutto! Ricavato in beneficenza: nelle giornate del 10 e 17 dicembre guarda in bocca al cavallo donato!

I regali da riciclare

“Portaci i regali che hai ricevuto e non hai mai digerito - è l’appello degli organizzatori -, affidali a noi, rimettili in circolo, non lasciarli lì a prendere polvere, riciclali con classe e ironia! E il 24 partecipa all’asta tutta da ridere, il ricavato sarà donato in beneficenza ad un’associazione di volontariato e assistenza di Russi”.